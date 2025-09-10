نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددا للرد على تهم الفساد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، مجددا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يمثل فيه نتنياهو أمام المحكمة بعد توقف لأكثر من شهر بسبب الإجازة الصيفية للمحاكم.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إنه تم تعليق المحكمة مؤقتا اليوم بسبب تلقي نتنياهو ما قالت إنها "مذكرة ذات طابع أمني" من مكتبه لم يتم الكشف عن محتواها.

وأضافت أن "تعليق جلسة المحكمة كان لمدة 40 دقيقة ثم عاد نتنياهو للمثول أمام القضاة".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة سابقا أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسئولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا عام 2020، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة منذ 7 أكتوبر 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و656 شهيدا و163 ألفا و503 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلا.