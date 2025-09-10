فتح ترحب بالعقوبات الأوروبية على إسرائيل: تحول نوعي تجاه ممارسات الاحتلال

رحَّبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، بالقرار الصادر عن المفوضية الأوروبية بوقف المساعدات الثنائية المباشرة لإسرائيل، وبمبادرة الاتحاد الأوروبي لتأسيس مجموعة مانحين لدعم الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، في ظل ما يتعرض له من عدوان متواصل وانتهاكات صارخة للقانون الدولي.

وقالت فتح في بيان اليوم الأربعاء: «نعتبر هذا الموقف خطوة إيجابية تعكس تحوّلًا نوعيًا في الموقف الأوروبي تجاه ممارسات الاحتلال، ورفضًا لصمت المجتمع الدولي المستمر لعقود عن الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الأعزل، وتحديدًا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت أنَّ قرار الاتحاد الأوروبي يشكّل رسالة سياسية وأخلاقية واضحة، مفادها أن استمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية، وسياسة العقاب الجماعي، وهدم المنازل، واستهداف المدنيين، لن يمر دون محاسبة دولية.

وثمّنت عاليًّا توجه الاتحاد الأوروبي نحو دعم الفلسطينيين عبر مجموعة مانحين مخصصة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

وأكدت فتح أن هذه الخطوة تعكس التزام أوروبا بالقيم الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

ودعت الحركة، المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوة، من خلال فرض مزيد من الإجراءات الرادعة على الاحتلال، ومواصلة الضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الحرية والاستقلال، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي علقت جميع المدفوعات لإسرائيل بسبب سلوكها في قطاع غزة.

وقالت فون دير لاين في خطاب أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورج: «سنعلق دعمنا الثنائي لإسرائيل. سنوقف جميع المدفوعات في هذه المجالات بدون أن يؤثر ذلك على عملنا مع المجتمع المدني أو مع نصب ياد فاشيم (التذكاري للمحرقة النازية)».

وأضافت: «سنقترح فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين وعلى المستوطنين العنيفين».

وتابعت: «لا يمكن أن تكون المجاعة التي هى من صنع الإنسان سلاح حرب. يجب أن يتوقف هذا من أجل الأطفال، ومن أجل الإنسانية... ما يحدث في غزة غير مقبول... ويجب على أوروبا أن تقود الطريق كما فعلت من قبل».