دعا مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، المواطنين المصريين إلى متابعة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن يوم افتتاح المتحف بمثابة «عيد».

وناشد المواطنين تعليق علم مصر في الشرفات، قائلا: «خلوا راسكم في السما، يوم السبت إحنا في عيد، حطوا أعلام مصر في بلكوناتكم، الحدث ده مش أقل من مباراة قدم لمنتخبنا».

وأشار إلى اعتزام الدولة وضع شاشات عرض كبيرة في الميادين لتمكين المواطنين من متابعة حفل الافتتاح، الذي ينتظره الملايين حول العالم.

وأضاف: «نحكي حكاية مصرية من تأليفنا وبتصميم وإخراج مصري، والمؤلف الموسيقي ورئيس الأوركسترا مصري، هدف الحفل استعادة الهوية المصرية، وإرسال رسالة لكل الدنيا أن مصر تعود بمشروع تنويري فكري».

وتتجه الأنظار في جميع أنحاء العالم إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر، حيث تتأهب مصر لإطلاق حدث عالمي طال انتظاره، يمثل تتويجاً لسنوات من العمل المتواصل ونقلة نوعية في أسلوب عرض وتوثيق الحضارة المصرية القديمة.

وتجري حاليًا الإجراءات والتحضيرات التي تتم بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية للاستعداد ليوم السبت المرتقب.