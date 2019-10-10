السيسي يهنئ أوغندا بعيد الاستقلال وغينيا الاستوائية بالعيد القومي

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بعث عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة إلى يوري موسفني رئيس جمهورية أوغندا بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، السيد محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية أوغندا في القاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وبعث رئيس الجمهورية، أيضا، ببرقية تهنئة مماثلة إلى تيودورو اوبيانج نجيما مباسوجو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.

و أوفد السيسي، السيد أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية غينيا الاستوائية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.