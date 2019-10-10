العثور على جثة شاب ببورسعيد غريق فى ظروف غامضة طافية فوق سطح الماء

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تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة غريق فى ظروف غامضة طافية فوق سطح الماء.

عثرت شرطة النجدة، منذ قليل، على جثة شخص مجهولة الهوية يبلغ من العمر 17 سنة غارقًا في مياه الساحل أسفل كوبري النقل بمنطقة القابوطى ببورسعيد طافية فوق سطح الماء.

وعلى الفور انتشلت الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري ونقلت سيارة الإسعاف المتوفى إلى مستشفى السلام بورسعيد.

ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث والتعرف على هويته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حى الضواحي.

وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث الجنائية لبيان هل هناك شبهة جنائية وراء الحادث وتقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.