البرلمان الليبي يدعو الجامعة العربية لاتخاذ موقف عاجل ضد العدوان التركي على سوريا

أدان البرلمان الليبى بـ"أشد العبارات الهجوم التركى الغاشم على أراضى سوريا، ودخول قوات عسكرية تركية لشمال سوريا، فى انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية".

ودعا البرلمان الليبى، في بيان اليوم، جامعة الدول العربية لاتخاذ موقف عاجل تجاه هذا العدوان على سوريا، خاصةً فى اجتماع الجامعة الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب المزمع عقده يوم السبت المقبل.

وطالب البرلمان الليبى، مجلس الأمن الدولى بالتدخل العاجل لوقف هذا العدوان، وسرعة التحرك لحماية الشعب السورى من هذا الاعتداء السافر، الذى يأتى ضمن أطماع نظام (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، وسعيه لنشر الإرهاب والتطرف فى المنطقة، ودعمه للميليشيات الإرهابية المتطرفة فى ليبيا بالمال والسلاح ضد الجيش الوطنى الليبي، وخرق النظام التركى لقرارات مجلس الأمن الدولى بشأن ليبيا.

في غضون ذلك، طالب البرلمان الليبى بسحب تمثيل حكومة فايز السراج لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، لعدم شرعيتها ودعمها للميليشيات المتطرفة المدعومة من نظام أردوغان لنشر الإرهاب والتطرف في كامل المنطقة وليس ليبيا وحدها.

إلى ذلك، دعا البرلمان الليبي أن يكون التمثيل للحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.