تكليف عبدالرحمن البسيوني رئيسا للإذاعة المصرية

أصدر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الكاتب أحمد المسلماني، قراراً بتكليف الإذاعي عبد الرحمن البسيوني، رئيس شبكة صوت العرب بأعمال رئيس الإذاعة المصرية.

واستقبل المسلماني، اليوم، الإذاعي الدكتور محمد لطفي الرئيس السابق للإذاعة، والإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيس الإذاعة الجديد.

وقال المسلماني، إن قيادات ماسبيرو تتسم بالرقي والتحضر، ونحن نعمل كفريق واحد مهما تغيرت المواقع. مؤكدا أن الدكتور محمد لطفي نجح في تطوير الدراما الإذاعية، وسيواصل دوره من موقعه الجديد في تطوير الدراما الإذاعية وفي تطوير الإذاعة المصرية. كما أنه سيساعد في العديد من الملفات الموكلة إليه في إطار رؤية (عودة ماسبيرو).

وأضاف أن الإذاعة المصرية تشهد نهضة حقيقية، ونسعي لاستمرار عملية التطوير لكل إذاعاتنا، وسيعمل رئيسا الإذاعة الحالي والسابق ورؤساء الشبكات وكل العاملين بالإذاعة المصرية، على إنجاز المرحلة الجديدة من التطوير والتحديث، واستكمال جهود الدراما الإذاعية استعداداً لمواسم جديدة أكثر قوة وحضوراً.