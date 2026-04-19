ضبط سائق سيارة تاكسي طلب أجرة أزيد من المقررة ببني سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف القبض على سائق سيارة "أجرة" طلب أجرة أزيد من المقررة ببنى سويف.

كانت أجهزة أجهزة وزارة الداخلية قد تداول منشور مدعوم بصورة بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من قائد سيارة "أجرة" لقيامه بطلب أجرة أزيد من القيمة المقررة ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية (طالبة - مقيم ببنى سويف)، وبسؤالها تضررت من قائد سيارة "أجرة" لقيامه بطلب أجرة أزيد من المقرر.

أمكن تحديد وضبط السيارة محل الشكوى"سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم ببنى سويف)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.