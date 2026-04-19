محكمة إسرائيلية توافق على إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو الأسبوع الحالي

وافقت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء جلسة يدلى فيها بشهادته في محاكمته بتهم الفساد هذا الأسبوع.

وسيدلي شاهد آخر بشهادته غدا بدلا من نتنياهو، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال محامو نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي غير قادر على الإدلاء بشهادته هذا الأسبوع لأسباب "أمنية ودبلوماسية"، رغم معارضة النيابة العامة الإسرائيلية لهذا الطلب.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسئولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا خلال خطابه أمام الكنيست في أكتوبر الماضي، نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى العفو عن نتنياهو في تلك القضايا.