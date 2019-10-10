مرتضى منصور يعلن استبدال أيمن عبد العزيز بعصام مرعي في جهاز الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انضمام عصام مرعي، نجم الأبيض السابق، للجهاز الفني للفريق الذي يقوده "ميتشو"، خلفًا لأيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد.
وقال رئيس الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: "بداية من اليوم الخميس عصام مرعي سينضم للجهاز الفني للزمالك".
وأضاف "تم استئذان ميتشو وسيبدأ عصام مرعي عمله على الفور بدلا من أيمن عبد العزيز".
وأصبح ذلك التغيير هو الثاني في الجهاز الفني للزمالك بعد التعاقد مع مدرب الأحمال جوزيه مانويل رودريجيز.
ويستعد الزمالك للقاء الأهلي في رابع جولات الدوري في الـ19 من شهر أكتوبر الجاري.