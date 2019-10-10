مرتضى منصور يعلن استبدال أيمن عبد العزيز بعصام مرعي في جهاز الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انضمام عصام مرعي، نجم الأبيض السابق، للجهاز الفني للفريق الذي يقوده "ميتشو"، خلفًا لأيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد.

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انضمام عصام مرعي، نجم الأبيض السابق، للجهاز الفني للفريق الذي يقوده "ميتشو"، خلفًا لأيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد.

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انضمام عصام مرعي، نجم الأبيض السابق، للجهاز الفني للفريق الذي يقوده "ميتشو"، خلفًا لأيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد.