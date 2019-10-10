صدمت سيارة ملاكي مسرعة، مواطنًا اليوم الخميس؛ وذلك بسبب السرعة الزائدة في أحد الشوارع المقابلة لمجلس مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بشارع "الجناين" المقابل لمجلس مدينة الزقازيق.

وأسفر الحادث عن إصابة شاب في العقد الثاني من العمر، بعدما صدمته سيارة مسرعة حال سيره بالطريق العام، فيما جرى نقله إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.