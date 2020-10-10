أذربيجان: أرمينيا انتهكت وقف إطلاق النار في منطقة ناجورنو - كاراباخ

ذكر مساعد رئيس أذربيجان للسياسة الخارجية حكمت حاجييف، أن أرمينيا انتهكت وقف إطلاق النار في منطقة ناجورنو - كاراباخ المتنازع عليها، مما أثار ردا من جانب أذربيجان

وقال حاجييف، للصحفيين في العاصمة باكو: "لم تلتزم أرمينيا بوقف إطلاق النار المؤقت.. يتعين أن ترد أذربيجان على الاستفزاز"، زاعما أن أرمينيا استهدفت مواقع مدنية.

وأضاف حاجييف، أن أذربيجان ستواصل كفاحها من أجل التحرير الكامل للمناطق المحتلة.

وكان وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، في صراعهما بشأن منطقة ناجورنو - كاراباخ، قد دخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية عشرة مساء اليوم السبت (0800 بتوقيت جرينتش)، فيما تشتكي أذربيجان بالفعل من انتهاكات من الجانب الآخر.