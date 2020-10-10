 ترامب يعلن عن موعد أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكورونا - بوابة الشروق
السبت 10 أكتوبر 2020 12:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

ترامب يعلن عن موعد أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 12:14 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 12:14 ص

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، تجمعا انتخابيا هو الأول له منذ خروجه من المستشفى، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت حملته الانتخابية.

وذكرت الحملة أن ترامب سيلقي كلمة في مطار أورلاندو سانفورد الدولي، وفقا لوكالة رويترز.

وأكد الرئيس الأمريكي مرارا خلال فترة تعافيه، أنه ينتظر بفارغ الصبر أن يخوض مجددا حملته الانتخابية ميدانيا تمهيدا للانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، في وقت كان طبيبه قال إن الرئيس يمكنه استئناف أنشطته العامة "بلا مخاطر" بدءا من السبت.

والتجمع الذي سيعقد في مدينة سانفورد بولاية فلوريدا، يأتي بعد 12 يوما على إعلان إصابة ترامب بـ"كوفيد 19".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك