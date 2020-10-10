ترامب يعلن عن موعد أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكورونا

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، تجمعا انتخابيا هو الأول له منذ خروجه من المستشفى، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت حملته الانتخابية.

وذكرت الحملة أن ترامب سيلقي كلمة في مطار أورلاندو سانفورد الدولي، وفقا لوكالة رويترز.

وأكد الرئيس الأمريكي مرارا خلال فترة تعافيه، أنه ينتظر بفارغ الصبر أن يخوض مجددا حملته الانتخابية ميدانيا تمهيدا للانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، في وقت كان طبيبه قال إن الرئيس يمكنه استئناف أنشطته العامة "بلا مخاطر" بدءا من السبت.

والتجمع الذي سيعقد في مدينة سانفورد بولاية فلوريدا، يأتي بعد 12 يوما على إعلان إصابة ترامب بـ"كوفيد 19".