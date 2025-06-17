الدفاع الإيرانية: إطلاق صاروخ جديد في هجوم الحرس الثوري على إسرائيل اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي، إن القوات المسلحة استخدمت نوعاً جديداً من الصواريخ في هجومها اليوم على إسرائيل، مؤكداً أن العدو لم يتمكن من رصده.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، اليوم الثلاثاء، قال طلائي، خلال ظهوره على التلفزيون الرسمي، إن «العدوان الإسرائيلي يتسم بـ4 خصائص رئيسية، أولها أنه عدوان مفروض على طهران».

وأضاف: «العدو يسعى للنيل من قدراتنا الدفاعية، وكون هذه الحرب مفروضة يجعل موقفنا دفاعياً من حيث المبدأ، إلا أننا نستخدم كامل طاقتنا الهجومية ضد أعدائنا».

وأشار إلى أن «العملية التي نفذها الحرس الثوري اليوم تُعد من مؤشرات قوة الجيش الإيراني، وتعكس التفوق الاستخباراتي لهذه القوات».

ولفت إلى «استهداف مركز أمني واستخباراتي لإسرائيل بصاروخ موجه، رغم الحماية الدفاعية المكثفة التي يشارك فيها الأمريكيون، مما يدل على هشاشة الكيان وضعفه».

وأكمل: «نمتلك يداً ممتلئة في المجال العسكري، ونمتلك أسلحة متطورة مصنّعة محلياً. وبفضل التقديرات الدقيقة لسلوكيات العدو، زُوِّدت قواتنا المسلحة بأحدث التقنيات».

وتابع: «اليوم، استخدمنا أحد صواريخنا المتقدمة لأول مرة، ولم يتمكن العدو من اعتراضه. ومع مرور الوقت، ستتآكل قدرة الكيان الصهيوني على الصمود».

وختم قائلاً: «إن شاء الله، سيرى شعبنا مفاجآت جديدة من قبل قواتنا المسلحة. هذه الحرب تشمل أبعاداً صلبة وناعمة؛ وفي ساحة القتال الصلب، ترد قواتنا المسلحة بقوة، والعدو يشعر تماماً بمدى هشاشته في هذا المجال. وعلى المستوى الاستراتيجي، لا يملك العدو الصهيوني القدرة على الاستمرار في حرب طويلة، وسينهار قريباً بإذن الله».