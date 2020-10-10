الجيش اللبناني يعطي التوجيهات الأساسية لترسيم الحدود مع إسرائيل

اجتمع قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة مع الوفد المكلف بملف التفاوض لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس ميشال عون، وذلك نقلًا عن الموقع الإلكتروني لقيادة الجيش.

وخلال الاجتماع أعطى قائد الجيش التوجيهات الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً، تبعاً لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أعلن الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق إطار مع إسرائيل حول الحدود المائية بوساطة أمريكية. ومن المرتقب أن تبدأ المفاوضات يوم الأربعاء المقبل.