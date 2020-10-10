 طلبا للغيث وإخماد الحرائق.. إقامة صلاة الاستسقاء بالجامع الأموي في دمشق - بوابة الشروق
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طلبا للغيث وإخماد الحرائق.. إقامة صلاة الاستسقاء بالجامع الأموي في دمشق

هديل هلال
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 5:07 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 5:07 م

عرضت وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء اليوم السبت، صورًا ترصد إقامة صلاة الاستسقاء في الجامع الأموي بدمشق؛ طلباً للغيث وإخماد الحرائق.

ونشبت مجموعة واسعة من الحرائق في محافظات سورية، أتت على مساحة كبيرة من المزروعات والمحميات الطبيعية ووصلت في بعض مناطق محافظة اللاذقية، إلى بعض المباني التابعة لحكومة النظام، بعدما عجزت طواقم الإطفاء عن إخمادها.

واندلعت النيران التي عادة ما تنشب في هذا الوقت من السنة، نظراً لقوة حركة الرياح والجفاف الذي يعم المنطقة، في مناطق في محافظات طرطوس وحمص والسويداء واللاذقية.

 


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