يعد ظهور الحبوب والبثور من مشاكل البشرة التي تواجه عددًا كبيرًا من النساء والأغرب في الأمر أنها تظهر في أغلب الأوقات بنفس المكان القديم، وبذلك يمكن أن تترك ندبات في الوجه مع بقع داكنة من كثرة الظهور.

وحسبما ذكر موقع "إنديا" الهندي، فإن ظهور الحبوب والبثور في نفس المكان بالوجه يعود لـ4 أسباب، تأتي على النحو التالي:

*أكياس هرمونية

يؤدي عدم التوزان في هرمون الأندروجين داخل جسم المرأة إلى ظهور أكياس هرمونية تسبب انتشارًا للحبوب والبثور في البشرة، وغالبًا ما تكون ملتهبة وقد تترك ندبات وتستغرق وقتًا طويلًا للشفاء.

وفي حالة عدم تنظيف البشرة بلطف سوف يؤدي تراكم البكتيريا والدهون والأتربة إلى زيادة كمية الحبوب والبثور وانتشارها بالوجه بالكامل مع ترك بقع بعد الاختفاء.

*الدورة الشهرية

الدورة الشهرية تتسبب في ظهور البثور والحبوب على الخدين، وخط الفك، وهذا يتكرر كل شهر، وغالبًا ما تظهر في نفس المكان، لذا تعد أفضل طريقة للتخفيف منهم هي تنظيف البشرة بشكل جيد وتمرير قطعة ثلج على الوجه لمنع الغدة الدرقية من إنتاج كمية كبيرة من الدهون.

كما يفضل فعل ذلك قبل وضع المكياج مباشرةً للحفاظ على تماسك حتى يكون قادرًا عل إخفاء عيوب البشرة بشكل مؤقت.

*انسداد مسام البشرة

منطقة الجبين والأنف والذقن من أكثر الأماكن المليئة بالزيت في الوجه ومسام الجلد فيها تستمر في إفراز الدهون ويمكن أن يؤدي التقشير غير المنتظم للوجه أو عدم فركه بشكل لطيف لإزالة الدهون الزائدة إلى ظهور الرؤوس السوداء والبيضاء والحبوب، وكلما زادت خلايا الجلد الميتة مع الأوساخ والدهون أصبحت معرضة للحبوب؛ لذا تظهر الحبوب في نفس الأماكن عند بعض النساء، وأفضل طريقة لعلاج ذلك هو تقشير الوجه 3 مرات أسبوعيًا بمنظف جيد ولطيف على البشرة.

*لمس الوجه كثيرًا

اليد تلمس الأسطح بمختلف أنواعها على مدار اليوم، وتعود للمس الوجه دون غسلها أحيانًا، وبذلك تنتقل الجراثيم إلى البشرة وتملأ المسام وتختلط بالأوساخ، وبذلك تظهر البثور والحبوب في نفس الأماكن أو أماكن قريبة للمرات السابقة.