محافظ كفر الشيخ: نسبة تفتيح القطن 60% ونحظر نقلها إلا بتصريح

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارات البيئة بمجالس المدن، وجهاز حماية البيئة بالمحافظة، بالمرور علي الأراضي الزراعية؛ لرصد أي مخالفات خاصة بحرق قش الأرز، موجهاً بتوعية المزارعين بضرورة إعادة تدويره واستخدامه كأعلاف للحيوانات حفاظاً علي البيئة وصحة المواطنين.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه يشيد بمزارعي كفر الشيخ، لحرصهم على الاستفادة من قش الأرز وعدم حرقه، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على تعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، وأنه يثمن الجهود التي تبذلها مديرية الزراعة برئاسة الدكتور ناجح غربية، والبيئة؛ لتنظيمه ندوات ولقاءات بالمزارعين لتوعيتهم بأهمية الاستفادة من قش الأرز.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: "لدينا 111 مركز تجميع قش الأرز ، يتم فيها تجميع القش وكبسه وفرمه، وتم تجميع 85 ألف طن قش أرز ، وتحرر 18 محضراً فقط للمخالفين من المزارعين".

وأكد أن المساحة المنزرعة بالقطن 60 ألفًا و700 فدان، ونسبة تفتيح القطن بها وصلت إلى 60%، وتم جني 20 ألف فدان.

وأشار إلى أنه تم فتح مراكز تجميع القطن إكسار في 3 مراكز "ببيلا، والحامول ومطوبس"، وأنه أصدر قرارًا بحظر نقل الأقطان من مراكز الإكسار لخارجها أو من المحافظة لمحافظة أخرى إلا بتصريح من إدارة إنتاج التقاوي.