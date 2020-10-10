أعلن مقتدى الصدر، زعيم تيار الصدر الشيعي في العراق، شروطًا للتظاهر في البلاد، داعيًا إلى التعاون مع السلطات والعشائر في التعامل مع مخالفيها "لإنهاء الفتنة بلا إراقة للدماء"، حسب قوله.



وحدد الصدر 12 شرطًا، حسبما جاء في بيان له نشره بحسابه في تويتر، الجمعة، مُعتبرًا "من يتعدى الحدود فهو إما مندس أو مدفوع من أجندات خارجية".



ومن بين الشروط التي أعلنتها الزعيم الشيعي، "عدم التعدي على الممتلكات، عدم صلب أو قتل حتى من يعتدي على المتظاهرين فضلا عن غيرهم، حفظ هيبة القوات الأمنية وعدم التعدي عليهم ولو بهتاف".

بجانب "عدم الارتباط بأجندات خارجية، الالتزام بالقواعد الشرعية والاجتماعية والأخلاقية المعمول بها، منع غلق الطرق والجسور والإضرار بالنظام العام"، وفقا لما ورد في بيان الصدر.

ومنذ شهور، أصبح معتادًا أن يشهد العراق مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، على هامش احتجاجات ضد أداء الحكومة والأوضاع الأمنية في البلاد. آخر هذه المواجهات وقعت جنوب العراق أثناء شعائر أربعينية الحسين.