ليفاندوفسكي يحسم مستقبله مع برشلونة

أكد النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي استمراره مع نادي برشلونة، نافياً جميع الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى الدوري الأمريكي MLS هذا الصيف.

وفي تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية، قال ليفاندوفسكي: "سأبقى في برشلونة، هذا الأمر ليس محل نقاش. أنا واثق من أننا سنكون فريقًا أقوى الموسم المقبل، وأرغب في الفوز بالمزيد من الألقاب."

ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا مع النادي الكتالوني حتى صيف 2026، إلا أن تقارير صحفية كانت قد تحدثت مؤخرًا عن احتمالية رحيله إلى الولايات المتحدة.

وسجل ليفاندوفسكي الموسم الماضي 42 هدفًا في 52 مباراة بجميع المسابقات، وكان عنصرًا حاسمًا في تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية: الدوري الإسباني (لا ليجا)، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

بهذا التصريح، يُغلق المهاجم البولندي الباب أمام التكهنات حول مستقبله، مؤكدًا التزامه بمواصلة مشواره داخل أسوار "كامب نو".