السعودية: رفض إسرائيل زيارة اللجنة العربية إلى الضفة الغربية تجسيد لرفضها للسلام

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إنّ رفض إسرائيل زيارة الوفد الوزاري العربي إلى الضفة الغربية تجسيد لرفضها مسلك السلام الدبلوماسي وتمسكها بالعنف.

وصرح الأمير فيصل في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظرائه الأردني والمصري والبحريني في عمان بعد اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «رفض إسرائيل زيارة هذه اللجنة الى الضفة هو تجسيد وتأكيد لتطرفها ورفضها أي محاولات جدية لمسلك السلام الدبلوماسي.. واضح هم لا يريدون إلا العنف»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف: «إذا كانت الحرب في غزة قد أوضحت شيئا، فهو أن الحلول العسكرية لا فائدة منها ولن تأتي بالأمن لأي طرف لذلك لا بدّ من حل سياسي ونهائي».

وكان يفترض أن يقوم الوفد الأحد بزيارة إلى الضفة الغربية للقاء عباس، إلا أن إسرائيل أعلنت أنها لن تتعاون مع الزيارة الهادفة الى "الترويج لإقامة دولة فلسطينية.

وقال الوفد السبت، إن إسرائيل رفضت السماح له باستخدام الأجواء التي تسيطر عليها للهبوط في رام الله.

وصرح بن فرحان: «في غزة حرب إبادة، وفي الضفة الغربية خطوات متتالية من الواضح أنها تهدف لإضعاف السلطة الفلسطينية، وبالتالي تقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية».

وأكّد أن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة لمتابعة الوضع في قطاع غزة، ستواصل جهودها الدبلوماسية للوصول الى حل الدولتين.

وأشار إلى أن الوزراء تحدثوا مع عباس عن هذه الجهود والمؤتمر الذي سيعقد في نيويورك في 18 يونيو برئاسة فرنسا والسعودية، لدفع أكبر قدر ممكن من الدول للاعتراف بدولة فلسطين وتجييش الرأي العام الدولي والسياسة الدولية لإيجاد مسار سريع لوقف الحرب في غزة.

وتابع: «مرة أخرى أؤكد من يتبنى نهج أن لا حلّ إلا حل الدولتين عليه أن يتبنى أيضا مواقف تدعم هذا النهج ومن ضمنها الاعتراف بالدولة الفلسطينية».