التعليم: زيادة أفراد الأمن وعناصر إدارية على أبواب لجان الثانوية العامة لمنع الغش

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي ستكون مطابقة لمواصفات العام الماضي، موضحا أنها ستتضمن 85% من الأسئلة اختيارًا من متعدد و15% أسئلة مقالية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد» أن الإجراءات المتعلقة بمكافحة الغش داخل اللجان ستشهد تشديدًا من خلال تواجد عدد أكبر من أفراد الأمن على أبواب اللجان لضمان تفتيش دقيق للطلاب قبل دخولهم.

وأشار إلى تعيين عنصرين من الإدارة التعليمية على باب كل لجنة لتنظيم دخول الطلاب وتيسيره بشكل سلس، ومنع أي محاولات للتحايل على إجراءات التفتيش، لافتا أن هذه النقطة تعد من أهم الإجراءات لمنع دخول الأجهزة الإلكترونية أو الهواتف المحمولة إلى اللجان وتصوير بعض الطلاب أجزاء من ورقة الامتحان ونشرها عبر التطبيقات المختلفة.

وشدد أن العقوبات المترتبة على الغش تتدرج من الحرمان من امتحان المادة، إلى الحرمان من الامتحانات كاملة، وتصل إلى الحرمان من دخول الامتحانات لمدة عامين.

وأكد أن الوزارة تكثف حملات التوعية بشكل مستمر قبل الامتحانات، من خلال مناشدة أولياء الأمور ومشاركتها في توعية أبنائهم بمخاطر الغش.

وأعرب عن أمله في عدم ظهور أي ظواهر سلبية خلال فترة الامتحانات، مؤكدا أن العملية الامتحانية ستسير بشكل منتظم بفضل الإجراءات غير المعتادة والمكثفة التي سيتم اتخاذها لمكافحة الغش .