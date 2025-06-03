- شاشات سينما وكراسي مساج وبساتين ورد.. هنا يحج المصريون بنكهة الخمس نجوم

من داخل صحراء عرفات، حيث تلتقي الأرواح على موعد مع الطهر، تبدو المخيمات المصرية للحج السياحي وكأنها مشهد من حلم لا يخطر على بال، وعلى غير ما اعتاد الحجاج عبر أجيال، لم تكن الخيام هذه المرة مجرد أقمشة ممتدة على أعمدة معدنية، بل تحوّلت إلى مساحات فندقية راقية، تجمع بين هيبة المناسك وسحر الرفاهية.

الرفاهية تسكن الخيام

في مخيمات الحج السياحي ذات تصنيف "الخمس نجوم" و"VIP"، لا يسمع الزائر صوت المولدات ولا يشعر بحرارة الرمال. فكل خيمة هي غرفة فندقية مكيفة بالكامل، مزوّدة بشاشات عرض سينمائية، وأحواض مياه تترقرق فيها نافورات صغيرة تبعث في النفس سكينة نادرة في هذا الزحام المقدس.

أخشاب مصرية وكراسي مساج

وفي سابقة هي الأولى، استعانت بعض الشركات السياحية بأثاث مصري فاخر من الخشب الطبيعي، صُنع خصيصًا لهذا الموسم. داخل كل مخيم تجد ركنًا للاسترخاء مزوّدًا بكراسي مساج مستوردة، لتخفيف تعب التنقل والمشي، بينما يدور حولك نادل يحمل لك مشروبًا مثلجًا أو فنجان قهوة مصرية على أصولها.

يعلّق أحد المشرفين قائلاً:

"الفكرة ليست في الرفاهية بحد ذاتها، بل في توفير أجواء مريحة وآمنة للحاج، بحيث يؤدي المناسك دون مشقة زائدة أو إرهاق، خاصة كبار السن."

كافيهات كشري... وآيس كريم في عرفات!

أما المفاجأة الأجمل، فهي الزوايا التي خُصصت للمأكولات المصرية الأصيلة، إذ تنتشر داخل المخيمات عربات تقدم الكشري، والفول، والطعمية، بجانب عربات الآيس كريم التي تشهد طوابير من الأطفال والكبار على حد سواء، كل ذلك تحت ظلال أشجار مزروعة حديثًا، وأحواض من الورود والزرع الأخضر، نُقلت خصيصًا من مصر لتضفي جمالًا وروحًا على المكان.

حجّ بطابع مصري... وتنظيم نادر

ليست الرفاهية وحدها هي ما يميز هذه المخيمات، بل حسن التنظيم والانضباط. فلكل فوج جدول دقيق للمواعيد، وإشراف صحي دائم، ومرافقة طبية على مدار الساعة. وفي حالات الطوارئ، تتدخّل غرفة عمليات إلكترونية ترتبط مباشرة بالبعثة المصرية الرسمية ووزارة الصحة السعودية.

بين التيسير والخشوع

قد يظن البعض أن هذا البذخ قد يسلب المناسك شيئًا من جلالها، لكن الحقيقة التي يرويها الحجاج أنفسهم تقول غير ذلك. فكل وسائل الراحة لم تُلغِ لحظة دمعة تنهمر، أو دعاء يرتفع في السماء، أو ذكر يعلو على كل ما عداه من أصوات.

وكان خلال الجولة، كلا من سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات ورئيس بعثة الحج السياحي،

ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج السياحي، واحمد ابراهيم عضو مجلس إدارة الغرفة، ويسري سعودي عضو مجلس إدارة الغرفة، وسيد خاطر مدير السياحة الدينية، وحسام البدوي مدير النقل السياحي، وايهاب البيومي مدير عام التفتيش

ومدير ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.