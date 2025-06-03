 مسئول بمعهد الفلك للشروق: مافيش أي بنية تحتية واحدة تأثرت بزلزال تركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول بمعهد الفلك للشروق: مافيش أي بنية تحتية واحدة تأثرت بزلزال تركيا

عمر فارس
نشر في: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 3:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 3:49 ص

قال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية، إن مركز الزلزال الذي تأثرت به مصر مركزه تركيا أي خارج البلاد، موضحا أن تلك المنطقة -أي مركز الزلزال" نشطة على مدار مئات السنوات.

وأكد الهادي خلال تصريحات لـ"الشروق": مافيش أي بنية تحتية واحدة في مصر تأثرت بزلزال تركيا.

وأضاف الهادي أن الزلازل ظواهر طبيعية وكعلميين نرصدها ونحدد مراكزها ومدى قوتها.

وأعلن معهد البحوث الفلكية أن الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية صباح اليوم الثلاثاء، 3 يونيو، في تمام الساعة 2 و17 دقيقة صباحا.

وأوضح المعهد أن الزلزال كان بقوة 5.8 ريختر على بعد 500 كيلو متر شمال مدينة العريش المصرية.

وأكد معهد الفلك أنه ورد ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية ولم يرد ما يفيد بوقوع في الخسائر والأرواح.

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