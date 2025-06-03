جوارديولا: هدفنا التتويج بكأس العالم للأندية

بدا الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سعيدا لمشاركة فريقه ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال جوارديولا في حواره مع الموقع الرسمي لفيفا: "كأس العالم للأندية 2025 بطولة جديدة علينا وأتطلع إليها بشوق".

وأضاف: "ازدادت قاعدة جماهيرنا بشكل كبير خلال العقد الماضي، ربما لأن الناس استمتعوا بمشاهدتنا نلعب، هذا يجعلنا فخورين جدًا".

وواصل: "في كأس العالم للأندية قد تواجه فريقًا من أوقيانوسيا، أو آسيا، أو أمريكا الجنوبية، هناك رؤى مختلفة، وأنواع مختلفة من اللاعبين والثقافات".

وأوضح مدرب مانشستر سيتي: "الفوز بكأس العالم للأندية سيكون رائعًا، لا يمكننا إنكاره، لكن هناك 31 فريقًا آخر يطمحون إلى الشيء نفسه، لكن عندما أبدأ مسابقة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز لا أريد أبدًا التفكير في الفوز بها بل أتخذها خطوة بخطوة".

وأنهى: "هناك لاعبين يتمتعون بمهارات عديدة لكن ما يُحدث الفارق هو عقليتهم، ومدى تعطشهم للإنجازات".