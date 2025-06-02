أمريكا: المشتبه به في هجوم كولورادو أبلغ الشرطة بأنه استهدف مجموعة صهيونية

قالت السلطات الأمريكية في وثائق محكمة تم الكشف عنها اليوم الاثنين، إن رجلا متهما بإلقاء قنابل مولوتوف على مجموعة تجمعت لجذب الانتباه إلى الرهائن الإسرائيليين في غزة، خطط للهجوم لأكثر من عام واستهدف على وجه التحديد ما وصفها بأنها "جماعة صهيونية"، ووجهت السلطات إليه تهمة ارتكاب جريمة كراهية اتحادية.

وقال شهود في مدينة بولدر بولاية كولورادو إن المشتبه به، ويدعى محمد صبري سليمان (45 عاما) كان يهتف "فلسطين حرة" وأنه استخدم قاذف لهب مصنوع محليا وعبوات حارقة.

وأصيب 8 أشخاص في الهجوم، بعضهم أصيب بحروق، بينما كانت مجموعة تختتم مظاهرتها الأسبوعية، التي تقوم بها للتوعية بأزمة الرهائن الذين مازالوا محتجزين في غزة.

وأفاد مكتب التحقيقات الاتحادي بأن سليمان اعترف للشرطة بعد اعتقاله أنه نفذ الهجوم.

وجاء في إفادة خطية لمكتب التحقيقات أن المشتبه به قال للشرطة إنه على استعداد لتكرار فعلته مرة أخرى.

وقالت المدعية العامة في الولايات المتحدة بام بوندي في بيان إن سليمان ستتم مقاضاته "بأقصى حد ممكن من القانون". وأكدت: "لن نتسامح أبدا مع هذا النوع من الكراهية".