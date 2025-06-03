مروان عطية: أشارك في المباريات «بحقن مسكن»

أكد مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، أنه تلقى عروضا عديدة خلال الفترة الماضية إلا أنه فضل التواجد مع الأهلي من أجل المشاركة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم للأندية.

وقال مروان عطية في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "جوزيه جوميز طلب التعاقد معي عندما ذهب إلى تدريب الفتح السعودي، لكني صرفت النظر عن جميع العروض التي تلقيتها من أجل الأهلي لأني (أهلاوي) منذ الصغر".

وأضاف: "أعاني من (فتاق) منذ أكثر من 9 أشهر، وقررت عدم الخضوع للعملية الجراحية بسبب أن الفريق كان يعاني من إصابات عديدة، وهي عملية ستأخذ أكثر من 3 أشهر لأعود للملاعب، ألعب كل مباراة (بحقنة مسكن) وسأخضع للعملية بعد كأس العالم للأندية".

وأكمل: "بعد نهاية مباراة صنداونز جلسنا مع بعضنا وأكدنا أن المباريات المتبقية في الدوري سنخوضهم كأنهم مباريات كؤوس وبالفعل حققنا الفوز في أخر 6 مباريات".

وأوضح مروان عطية: "كنا نريد خوض مباراة الزمالك التي تغيبنا عنها برغبة غير طبيعية، لكن محمود الخطيب اتخذ القرار ونحترمه بالتأكيد، أي مباراة للأهلي والزمالك ننتظرها".

وواصل: "حتى قبل موعد المباراة بساعة ونصف كنا ننتظر قرار حسم المشاركة من عدمه، ولم نعرف بوجهة حافلة الأهلي هل ستتجه لفرع النادي في مدينة نصر أو لاستاد القاهرة".

وأنهى: "كل لاعب في مباراة صنداونز في القاهرة كان يقاتل من أجل تحقيق الفوز للصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن (محصلش نصيب) هذه هي كرة القدم".