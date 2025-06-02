الداخلية السعودية: نقدم تقنيات معززة بالذكاء الاصطناعي لتأمين الحجاج وخدمتهم

قال العقيد طلال عبد المحسن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، إنّ المملكة دائما تقدم كل ما هو استثنائي في مواسم الحج لحفظ أمن وسلامة الحجاج حتى عودتهم سالمين إلى بلادهم.

وأضاف خلال تصريحات مع مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: «نقدم خدمات تقنية، فرحلة الحج هي رحلة أمن، وهناك رجل يرافقك منذ دخولك المملكة حتى مغادرتك، من المطار حتى أداء عمرة القدوم، ثم الحج، وفي المشاعر المقدسة، ثم للمدينة».

وتابع: «هناك خدمات مقدمة للمواطن والمقيم والزائر، ولكن، نتحدث اليوم عن الحج، حيث نقدم خدمات ذكية بتقنيات معززة بالذكاء الاصطناعي في الحرمين الشريفين، مثلا، هناك تطبيق ميدان للتحقق من الهوية، وكذلك هناك طائرات درون مختلفة، وكل قطاع له طائرة خاصة، المسمى واحد، ولكن المهمة مختلفة».

وحول اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع دخول غير مستحقي تأشيرات الحج داخل مكة هذا العام، قال متحدث الداخلية السعودية: «الكل تأتيهم رسائل إلى جوالهم بأنهه لا حج دون تصريح، وعقوبة الناقل وعقوبة من يأوي المخالف، والعقوبات على محاولة الدخول أو البقاء في مكة المكرمة، ونشكر الإعلام المصري الذي نقل رسالة المملكة بأنه لا حج بلا تصريح».

وتواصل المملكة استقبال أفواج ضيوف الرحمن عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية وسط منظومة خدمية متكاملة تهدف لتسهيل إجراءات الدخول وضمان انسيابية الحركة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير عام الجوازات في المملكة العربية السعودية، أن عدد الحجاج القادمين من خارج البلاد بلغ حتى الآن مليونًا و475 ألفًا و230 حاجًا، في مؤشر على اقتراب ذروة موسم الحج لهذا العام.