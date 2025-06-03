قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظات، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» إلى تشكيل غرف عمليات وإدارة أزمات رئيسية على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى غرف فرعية في المراكز والمدن والأحياء، مع ربطها جميعًا بالغرفة المركزية بوزارة التنمية المحلية وغرف عمليات الوزارات المعنية.

ونوه أن الغرف التنسيقية يشارك فيها ممثلون عن جميع القطاعات الخدمية تحت إشراف المحافظين، وتهدف إلى تيسير جميع الخدمات ومتابعة كافة الفعاليات على الأرض، لا سيما فيما يتعلق بتجهيز ساحات صلاة العيد، والطرق المؤدية إليها، ورفع كفاءة النظافة والإنارة بها، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بالمواقف العمومية وربطها بالمحافظات الأخرى.

ولفت إلى العمل على انتظام حركة السير وتوافر السيارات بشكل كاف في المواقف الرئيسية والفرعية لتسهيل سفر المواطنين، إلى جانب جاهزية الحدائق العامة وفتحها للمواطنين.

وشدد على جاهزية المجازر العمومية وضرورة عدم الذبح خارجها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، مؤكدا كذلك جاهزية المستشفيات وهيئة الإسعاف، وتوافر الأمصال والأدوية بشكل كاف طوال فترة العيد.

وأشار إلى وجود تنسيق بين المحافظات ومديريات الأمن وشرطة البيئة والمسطحات المائية لضمان سلامة وجاهزية وحدات النقل النهري في فروع النيل، والتأكيد على عدم تجاوز الحمولة الاستيعابية.

وأوضح أن حركة السير في شوارع المحافظات تخضع للمراقبة عبر كاميرات الإدارات العامة للمرور وإدارة المواقف؛ بهدف إتاحة سرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى في حالات الطوارئ.

كما نوه أن التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان توافر الخبز المدعم بالكميات المقننة، لافتا أن جميع الوزارات المعنية ممثلة في مراكز السيطرة والتحكم والسلامة العامة، والتي افتتح الرئيس السيسي عددا منها هذا العام ليصل إجماليها إلى 28 مركزًا على مستوى الجمهورية.