إعلام عبري: أمريكا تبقي على بشارة بحبح في قطر لمحاولة تليين مواقف حماس

صحيفة "يديعوت أحرونوت": قرار الإبقاء على رجل الأعمال الأمريكي- الفلسطيني "لأجل استمرار المحادثات وحتى لا يبدو أن الباب قد أُغلق"

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، طلب من رجل الأعمال الفلسطيني- الأمريكي بشارة بحبح، البقاء في الدوحة في محاولة لـ"تليين موقف" حركة حماس، وإقناعها بالقبول بمقترح وافقت عليه إسرائيل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ووفق ما أفادت به الصحيفة مساء الاثنين: "بالرغم من أن الأمريكيين أوضحوا أن رد حماس على مقترح ويتكوف غير مقبول، إلا أنهم لم يتراجعوا".​​​​​​​

والسبت، أعلنت حماس، أنها سلمت ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح يتكوف، وأوضحت أن ردها الذي لم تحدد فحواه، جاء "بما يحقق 3 أهداف رئيسية هي وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل من غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع".

لكن ويتكوف، قال بعدها، إن رد حركة حماس على المقترح الأخير الذي قدمه بشأن قطاع غزة "غير مقبول على الإطلاق".

وفي وقت سابق اليوم، قالت "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها: "تقرر عدم إرسال وفد (إسرائيلي) إلى الدوحة بعد المطالب التي تقدمت بها حماس والتي تختلف كليا عن المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي".

وأضافت المصادر ذاتها: "في الواقع، لا يوجد تغيير في موقف حماس رغم كل التصريحات، فالفجوات الأساسية لا تزال كما هي".

لكن الصحيفة نقلت عن مصدر إسرائيلي، لم تسمه، أن "إسرائيل أعربت عن موافقتها على مخطط ويتكوف كما هو مقترح، وهذا هو موقف إسرائيل، ورد حماس لا يشير إلى المخطط".

وذكرت "يديعوت أحرونوت" الاثنين، أن ويتكوف "طلب من بشارة بحبح البقاء في الدوحة ومواصلة التفاوض مع حماس، في محاولة لتليين موقفهم وتقريبهم من مخطط ويتكوف".

وتابعت الصحيفة: "الأمريكيون طلبوا الإبقاء على بحبح في الصورة من أجل استمرار المحادثات وحتى لا يبدو أن الباب قد أُغلق. في الوقت ذاته، يواصل القطريون والمصريون المحادثات مع حماس".

وحتى الساعة 20:20 (ت.ج)، لم يصدر عن الولايات المتحدة أو قطر تعليق على ما أوردته الصحيفة العبرية.

ووفق موقع أكسيوس الأمريكي، فإن رجل الأعمال بحبح يمثل حلقة تواصل بين حركة حماس والإدارة الأمريكية في إطار مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

والأحد، أكدت حركة حماس في بيان، استعدادها للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف "بما يؤمّن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الاحتلال".

كما أعلنت مصر وقطر، في بيان مشترك الأحد، مواصلة جهودهما لتذليل عقبات مفاوضات غزة، وأعربا عن تطلعهما إلى سرعة التوصل لهدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس، لـ60 يوما، تؤدي إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ومرارا، أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة، كما تقول المعارضة الإسرائيلية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.