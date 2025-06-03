منتخب تونس يضرب بوركينا فاسو بثنائية وديًا

حسم منتخب تونس تفوقه أمام نظيره بوركينا فاسو، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الإثنين، على أرضية الملعب الأولمبي برادس.

وتفوق منتخب تونس أمام نظيره بوركينا فاسو بثنائية نظيفة، في اللقاء الودي الذي جى بينهما، ليواصل نسور قرطاج مسلسل انتصاراته بعد أن فاز أمام ليبيريا ومالاوي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بنتيجتي (1-0)، و(2-0).

وأحرز إدموند فيصل، لاعب بوركينا فاسو، الهدف الأول لصالح منتخب تونس بالخطأ في مرماه، وجاء ذلك بحلول الدقيقة 60 من زمن المباراة.

وتمكن حازم مستوري الهدف الثاني لصالح منتخب تونس، وذلك في الدقيقة 90+1 من زمن المباراة أمام بوركينا فاسو، ليؤكد على تفوق نسور قرطاج في اللقاء.

حاول منتخب بوركينا فاسو تشكيل خطورة أمام تونس، خلال لحظات متفرقة من المباراة، إلا أن نسور قرطاج تمكنوا من الحفاظ على شباكهم نظيفة.

ويضرب منتخب تونس موعدًا مع نظيره المغربي يوم الجمعة الموافق السادس من شهر يونيو الجاري، وتقام المباراة على الملعب الكبير في مدينة فاس.