معهد الفلك: مصر لم تدخل منطقة حزام الزلازل

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أكد معهد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مصر لم تدخل منطقة حزام الزلازل.

وأوضح المعهد، خلال منشور على الصفحة الرسمية للمعهد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: حدث زلزال بجنوب الحدود التركية ونؤكد مرة أخرى حدوث الزلازل ظاهرة طبيعية ومصر لم تدخل حزام الزلازل ومركز الزلزال الحالي هي دولة تركيا الواقعه في منطقة نشطة زلزاليا.

وأعلن معهد البحوث الفلكية أن الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية صباح اليوم الثلاثاء، 3 يونيو، في تمام الساعة 2 و17 دقيقة صباحا.

وأوضح المعهد أن الزلزال كان بقوة 5.8 ريختر على بعد 500 كيلو متر شمال مدينة العريش المصرية.

وأكد معهد الفلك أنه ورد ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية ولم يرد ما يفيد بوقوع في الخسائر والأرواح.