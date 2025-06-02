آلاء نصار تجسّد شخصيتين متناقضتين في عرض «500» بمسرح روابط للفنون

شهد مسرح ساحة روابط للفنون عرضًا مسرحيًا بعنوان "٥٠٠"، قُدِّم ضمن فعالية "٣ في ١"، وتناول صراعًا نفسيًا يتمحور حول شاب يخوض رحلة علاج نفسي، تتجاذبها شخصيتان نسائيتان متناقضتان جسّدتهما الممثلة آلاء نصار.

العرض من إخراج بريهان صدقي، وشارك في بطولته يوسف علي، بينما اعتمد على تقديم معالجة درامية لجوانب من الاضطرابات النفسية وتأثيرها على العلاقات الشخصية.

وقالت آلاء نصار إن أدائها في المسرح يختلف عن تجاربها السابقة في الدراما التلفزيونية، مشيرة إلى مشاركتها في مسلسل "رسالة الإمام" الذي عُرض في رمضان 2023 من إخراج الليث حجو وبطولة خالد النبوي.

وتتوزع تجارب نصار بين المسرح والدراما، إضافة إلى مشاركتها في عروض رقص معاصر، منها العرض المسرحي "حلم ليلة عرض" عام 2023، ومجموعة من العروض التعبيرية بجزويت القاهرة.