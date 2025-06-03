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نشر معهد الفلك خريطة توضح مركز الزلازل الذي شعرت به سكان القاهرة الكبرى ومدى تأثيره على دول المنطقة والمحافظات المصرية، حيث تظهر الخريطة تأثير واضح على مدن مصرية عدة مقارنة بباقي دول المنطقة.

وأعلن معهد البحوث الفلكية أن الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية صباح اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2 و17 دقيقة صباحا.

وأوضح المعهد أن الزلزال كان بقوة 5.8 ريختر على بعد 500 كيلو متر شمال مدينة العريش المصرية.

وأكد معهد الفلك أنه ورد ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية ولم يرد ما يفيد بوقوع في الخسائر والأرواح.