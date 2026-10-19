ماكرون يقول بعد أعمال الشغب إنه سيتم حظر المظاهرات إذا لزم الأمر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المظاهرات قد يتم حظرها إذا لزم الأمر، وذلك في أعقاب أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها فرنسا.

وقال ماكرون في خطاب بثه التليفزيون مساء اليوم الأحد: "نظرا للوضع الحالي، سيتخذ المحافظون قرارات بالتنسيق مع رؤساء البلديات لحماية مدننا والمباني العامة والمحلات التجارية، وعند الضرورة، سيذهبون إلى حد حظر تجمعات معينة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة".

وقال ماكرون إن عمل الشرطة يخضع أيضا للتدقيق، ولذلك طلب من وزير الداخلية النظر في الأمر.

وتظاهر أكثر من نصف مليون شخص في فرنسا أمس السبت، في يوم احتجاج على مستوى البلاد ضد ارتفاع تكاليف المعيشة. ووقعت أعمال نهب وحرق عمد وإضرار بالممتلكات في العديد من المدن، حيث هاجم مثيرو الشغب الملثمون مباني البلدية ومراكز الشرطة والمباني الحكومية الأخرى.

وقال ماكرون: "أمس، وعلى الرغم من احترافيتهم، واجه ضباط إنفاذ القانون لدينا أعمال عنف غير مسبوقة في العديد من المدن".

وأضاف: "لقد طلبت بشكل متكرر من الحكومة استخلاص كل الدروس من هذا الأمر فيما يتعلق بالتحقيق والاستعداد المسبق ، والتأكد من عدم حدوث مثل هذا الشيء مرة أخرى. أتوقع إجابات واضحة، وستكون هناك شفافية كاملة".

وقال ماكرون إن مثيري الشغب سيعاقبون ويحاسبون.

وأضاف: "من دمر شيئا يجب أن يدفع ثمنه. من نهب شيئا سيتعين عليه التعويض ودفع ثمن الأضرار، ومن سعى إلى إسقاط الجمهورية سيحاسب".