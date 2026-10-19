 وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظرائه بروسيا وبريطانيا ودول عربية التطورات بالمنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظرائه بروسيا وبريطانيا ودول عربية التطورات بالمنطقة

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 4:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 4:45 ص

  بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالإمارات، مع وزيري خارجية بريطانيا وروسيا ووزراء الخارجية بدول عربية التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأحد، "إن وزير الخارجية الإماراتي بحث خلال اتصالات هاتفية مع إد ميليباند وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المغرب، مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط".

كما بحث خلال اتصالات هاتفية مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في مصر، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.


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