وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة غدا لبحث قضايا ثنائية وإقليمية

من المقرر أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مصر، غداً الاثنين.

وزيارة وزير الخارجية الإيراني تأتي لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي أمس السبت، عن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مصر ولبنان، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين.

وقال المتحدث: "تهدف زيارة عراقجي إلى مصر ولبنان إلى مناقشة العلاقات الثنائية، والتشاور حول آخر المستجدات في المنطقة، وخاصة التطورات في فلسطين المحتلة، والتشاور بشأن التطورات الدولية"، وفقاً لوكالة مهر الإيرانية للأنباء.

ووفقًا لباقائي، يلتقي عراقجي، خلال هاتين الزيارتين بمسئولين مصريين ولبنانيين رفيعي المستوى، لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية.

من جهته، قال محمد حسين سلطاني فر، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، في مقابلة صحفية إن "زيارة وزير الخارجية إلى مصر هي استمرار لجولاته الإقليمية في الأسابيع الأخيرة".

وأشار إلى أن "وزير الخارجية زار مؤخرًا السعودية وقطر والإمارات"، مضيفاً: "في هذا الإطار، سيزور مصر، بصفتها دولة حضارية وتاريخية ومؤثرة في المنطقة العربية، ومقر جامعة الدول العربية".

وأوضح أن عراقجي سيزور القاهرة بدعوة من وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي.

وأضاف أنه "نظرًا لظروف المنطقة والساحة الدولية، من الضروري أن تُجري الدول المهمة والمؤثرة مشاورات مكثفة فيما بينها حيال الأزمات الإقليمية، والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه الزيارة إجراء مشاورات بشأن تطورات العلاقات الثنائية بين طهران والقاهرة والخطوات اللازمة في هذا الصدد.

وتابع: "آمل أن تؤدي الجهود المبذولة من قبل دول المنطقة إلى إرساء الاستقرار والأمن، وأن تكون مؤثرة وفعّالة في حل وتخفيف حدة الأزمات في دول مثل السودان وليبيا وأزمة غزة، حتى تتمكن دول المنطقة من التعايش بسلام وهدوء".



