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سجلت فرنسا خلال اليوم الأخير رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا المستجد، بواقع أكثر من 26 ألف حالة للمرة الأولى منذ اندلاع الجائحة.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء السبت، أعلنت الوزارة تسجيل 26896 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 718873 منذ بداية العام.

كما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس بواقع 54 إلى 32684.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أعلن الخميس حالة التأهب القصوى في 4 مدن بسبب تفشي كورونا، وذلك اعتبارا من يوم السبت.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، إن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد الإصابات.