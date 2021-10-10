نجوم الفن يهنئون «بيج رامي» بفوزه بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية

هنأ عدد كبير من النجوم بيج رامي بفوزه للمرة الثانية على التوالي بلقب "مستر أولمبيا"، منهم إسعاد يونس، أحمد فهمي، محمد هنيدي، حورية فرغلي، خالد سليم، مصطفى شعبان، وغيرهم.



وكتب مصطفى شعبان عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، قائلا: "بيج رامي مستر أوليمبيا للمرة الثانية على التوالي مبروووك يا بطل شرفتنا".



وكتبت إسعاد يونس: "مبرووووووك بيج رامي".



ومن ناحيته، هنأ أحمد فهمي رامي بهذا الفوز معلقاً: "ألف مبروك يا صاحبي اجتهدت واشتغلت على نفسك وحققت إنجاز كبير في ظروف صعبة.. بيج رامي مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي فخر لكل المصريين والعرب".



وكتب محمد هنيدي: "مبروووووك رامي مستر أولمبيا للمرة التانية مبروووك لمصر".



أما حورية فرغلي فكتبت: "مبروك لبيج رامي مستر أولمبيا للمرة التانية، مبروووك لكل المصريين".