مفوضية الانتخابات العراقية: نشر فرق فنية لمعالجة أي خلل في عملية التصويت

أكد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات العراقية جمانة الغلاي، اليوم الأحد، أن المفوضية لديها فرق فنية لمعالجة أي خلل قد يحدث في عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية تسير بكل نزاهة وبإقبال جيد.

وقالت الغلاي ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن هناك موظفين من وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات منتشرين في عموم العراق وفي كل مكاتب المحافظات الانتخابية لمعالجة اي خلل فني قد يحدث.. مؤكدة أن هناك تواصلا مباشرا من خلال 100 موظف متواجدين في المكتب الوطني يتواصلون مع كل مراكز الاقتراع لحل أي مشكلة قد تواجه الموظفين خلال عملية التصويت.

وأضافت "كل الصعاب تذلل لاجراء هذه الانتخابات، والأعطال واردة في كل دول العالم".

وفي سياق متصل بالانتخابات العراقية، قال وزير الداخلية العراقى، عثمان الغانمي عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية، "نحتاج إلى وقفة جادة من جميع العراقيين للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".

من جهته، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، إن القوات الأمنية مستمرة لتأمين المراكز الانتخابية في جميع محافظات العراق.. مؤكدا أن هناك انسيابية عالية في حركة المواطنين.