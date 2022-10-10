رجال المهام الخاصة بالشرطة يستعرضون مهاراتهم أمام الرئيس السيسي

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استعرض رجال المهام الخاصة من طلاب وخريجي أكاديمة الشرطة، مهاراتهم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية.

وشهد الرئيس عدد من العروض القتالية والاستعراضات التي قدمها طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة، وشاركت طالبات من الكلية في بيانات عملية لأول مرة.

وقدم الطلاب عرضا بالدراجات النارية وعرضا لكمال الأجسام واستعراض مهاراتهم القتالية وقدراتهم البدنية الكبيرة، بجانب بيانات عملية على التأمين والحراسة واقتحام المنشآت.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة.