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الوسيط الأمريكي يقدم الاتفاق النهائي لترسيم حدود إسرائيل ولبنان

الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين
الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين
وكالات:
نشر في: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 8:18 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 8:18 م

قدم الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، لإسرائيل ولبنان، اليوم الإثنين، النص النهائي لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ولم يتم الكشف عن الصيغة النهائية التي قدمها الوسيط الأمريكي، وبانتظار دراستها من قبل البلدين.

وجرى تقديم الصيغة بعد اتصالات واسعة جرت مع قيادتي البلدين بعد أن رفضت إسرائيل ملاحظات لبنانية على الصيغة السابقة التي قدمها الوسيط الأمريكي.

وقال موقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي: "أرسل المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى لبنان وإسرائيل، النص النهائي لاتفاقية الحدود البحرية وينتظر ردهما".

وقال مسئول أمريكي كبير للموقع: "لم يتم ذلك بعد، لكننا قريبون جدا".

وقام الوسيط الأمريكي باتصالات مكوكية مع المسئولين في كلا البلدين خلال الأشهر الماضية في مسعى للتوصل إلى صيغة مقبولة من الطرفين.

وأمس الأحد، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إنها تدرس الصيغة النهائية لاقتراح الوسيط الأمريكي، بشكل مدقق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.

وتابعت أن الرئيس اللبناني ميشال عون، تلقى اتصالا من الوسيط الأمريكي، أطلعه الأخير خلاله على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ومن المنتظر أن يسهل اتفاق ترسيم الحدود حال توقيعه، عملية استثمار الموارد المحتملة من النفط والغاز في البحر المتوسط.

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