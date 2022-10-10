قرعة سهلة للأهلي والزمالك في كأس مصر لرجال اليد

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أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد عن مواجهات سهلة للقطبين والمقرر إنطلاقه يوم 30 أكتوبر الجاري.

وسيشارك في البطولة 28 ناديًا وتم إجراء القرعة منذ قليل بمقر الاتحاد المصري بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتأهل 6 فرق مباشرة لثمن النهائي وهي "الشمس - هليوليدو - الأوليمبي - هليوبوليس - العبور - المعادي".

فيما جاءت مباريات دور الـ32 كالتالي:

الأهلي X أكاديمية تشامبيون الرحاب

الزمالك X بني سويف

سبورتنج X قارون

طلائع الجيش X أصحاب الجياد

هيئة القناة X الترسانة

سموحة X طما

البنك الأهلي X "ممثل قنا"

الجزيرة X أكتوبر

الطيران X استاد المنصورة

الزهور X أسوان

وسيصعد الـ10 فرق الفائزة في دور الـ32 لتضاف إلى الفرق الست المتأهلة سلفًا بعدما جنبتهم القرعة لعب الدور التمهيدي.

الجدير بالذكر، أن سبورتنج هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الزمالك بنتيجة 33 - 30 في المباراة التي أقيمت على صالة نادي المقاولون العرب.