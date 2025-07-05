روسيا: إسقاط 42 مُسيّرة وفرض قيود على الطيران في 4 مطارات

تشهد الجبهة الأوكرانية الروسية تصعيدًا جديدًا، مع تسجيل انفجارات في العاصمة كييف وهجمات أوكرانية على مناطق تسيطر عليها روسيا في دونيتسك، يقابلها إسقاط مسيّرات أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية، من الساعة 8:00 حتى 11:00 مساءً بتوقيت موسكو، وفق شبكة العربية.

فيما فرضت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي قيودا مؤقتة على استقبال وإرسال الطائرات في 4 مطارات روسية.

وجاء في بيان الوكالة: «من أجل ضمان سلامة الرحلات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإرسال الطائرات في مطار نيجني نوفغورود (ستريجينو)».

وأضافت الوكالة في بيان آخر: «من أجل ضمان سلامة الرحلات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإرسال الطائرات في مطار تامبوف (دونسكويه)».

وألحقت ذلك ببيان يقول: «من أجل ضمان سلامة الرحلات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإرسال الطائرات في مطار بولكوفو (سانت بطرسبورج)».

وسبق أن أعلنت الوكالة عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار مقاطعة كالوغا الواقعة غربي روسيا.

إلى ذلك أفادت وكالة "أوكرينفورم" بوقوع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، تزامنًا مع تفعيل صفارات الإنذار من غارات جوية في المدينة وعدة مقاطعات أخرى، منها سومي وخاركوف وتشيرنيجوف، بالإضافة إلى دنيبروبيتروفسك وكيرفوجراد، في حين وردت تقارير عن سماع انفجارات في كريفوي روغ.

في المقابل، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء هجمات أوكرانية على مناطق متفرقة، بينها هجمات بطائرات مسيرة في بيتروفسكي وجورلوفكا.

وأشار إلى تضرر مبنى سكني ومدرسة نتيجة القصف، مع تأكيد تقديم الرعاية الطبية للمصابين.