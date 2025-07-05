رسائل نارية من كوليبالي بعد توديع الهلال مونديال الأندية

هاجم كاليدو كوليبالي لاعب فريق الهلال، حكم مباراة فريقه ضد فلومينينسي.

وودع الزعيم السعودي المنافسات مبكرا بالخسارة 2-1 أمام فلومينينسي البرازيلي في أولى مباريات ربع النهائي.

وقال السنغالي في تصريحات للصحفيين عقب نهاية اللقاء: "كانت مباراة صعبة أمام فريق يتسم بالأسلوب الدفاعي، حاولوا السيطرة على اللقاء وحاولنا تقديم أفضل ما لدينأ، سجلوا وتعادلنا في الشوط الثاني، وفعلنا كل شيء للفوز لكنهم سجلوا".

وأضاف: "هذا مؤسف لأننا قدمنا مباراة جيدة وحاولنا الفوز وربما كنا نستحق أكثر".

وعن الأداء التحكيمي قال: "أعتقد أن لنا ركلة جزاء والعالم كله رآها، ولا أفهم لماذا لم يذهب الحكم لمراجعة تقنية الفيديو، لا أفهم ذلك، لكن أحيانا عليك تقبل كل شيء، والخسارة بهذه الطريقة مخزية لأننا فعلنا ما بوسعنا، لأنها فرصة العمر بالنسبة لنا".

وأكمل: "بالنسبة لي الحكم لم يؤدِ عمله كما يجب وكان وقحا حتى بين الشوطين، لأنه جاء إلينا وتحدث بأسلوب سيء. لا أفهم لماذا هذا العداء تجاهنا".

وأتم "فخور جدا بالفريق وأظهرنا أشياءً جيدة في البطولة، ونشعر بالحزن للتوديع لكن سنواصل العمل بجد".