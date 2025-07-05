تشكيل تشيلسي لمواجهة بالميراس

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أعلن إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة بالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

يلتقي تشيلسي مع نظيره بالميراس، في تمام الرابعة فجرًا، على أرضية استاد لينكولن فاينانشال فيلد.

ويشهد تشكيل تشيلسي تواجد القوة الضاربة الهجومية، بقيادة كول بالمر وليام ديلاب، بالإضافة لبيدرو نيتو رغم غيابه عن التدريبات بسبب تأثره بوفاة زميله البرتغالي ديوجو جوتا.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: رييس جيمس، مالو جوستو، تشالوباه، كولويل، كوكوريلا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، كريستوفر نكونكو، كول بالمر، بيدرو نيتو

خط الهجوم: ليام ديلاب