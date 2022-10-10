الرئيس اللبناني يعبر عن أمله في إنجاز ترتيبات ترسيم الحدود مع إسرائيل خلال أيام

عبر الرئيس اللبناني ميشال عون، عن أمله في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة، معتبرًا أن المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأمريكي أموس هوكشتين قطعت شوطًا متقدمًا، مشددًا على أن الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي تقلصت.

واعتبر الرئيس عون أن الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لبطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان في قصر بعبدا عشية سفره إلى الفاتيكان.

وأشاد الرئيس عون بالدور الذي يلعبه أبناء طائفة الأرمن الكاثوليك الى جانب أبناء الطوائف الأخرى في المساهمة باستعادة لبنان عافيته في أسرع وقت ممكن.