أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 62 ألفا و870 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 62 ألفا و870 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2495 دبابة و5 آلاف و149 من المركبات المدرعة و1486 من النظم المدفعية و353 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و267 طائرة و235 مروحية و1097 طائرة بدون طيار و15 سفينة حربية.. فضلا عن 136 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و908 مركبات وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.