أجرى الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، يرافقه المهندس سامي العقبى وكيل مديرية الزراعة، جولة تفقدية لمزرعة التسمين لمتابعة العمل بالمزرعة الإرشادية في المنطقة الصناعية بمدينة طور سيناء، والوقوف على وضع وحالة الزراعات التي جرى زراعتها داخل الصوب خلال الفترة الماضية.

وقال وكيل وزارة الزراعة، إن المزرعة الإرشادية، تضم عددًا من الصوب الخاصة بزراعة الخضروات المختلفة، ومزرعة تسمين دواجن، ومعصرة الزيتون على البارد.

وأكد، في تصريح اليوم الإثنين، أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للأجهزة والمعدات والأدوات بمعصرة الزيتون على البارد، استعدادًا لبدء موسم عصر الزيتون الذي تنطلق بوادره بجنوب سيناء في منتصف أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أنه سبق وتم تطوير المعصرة وإعادة تشغيلها بعد توقف استمر لسنوات؛ لكونها تسهم في إنتاج أجود وأفضل أنواع زيت الزيتون الذي يجري عصره على البارد، وهذه المعصرة جاهزة الآن ومستعدة لاستقبال محصول الزيتون، لافتًا إلى أن محافظة جنوب سيناء تمتلك معصرتين فقط لإنتاج زيت الزيتون، إحداهما بمدينة رأس سدر وهي آلية، والأخرى بمدينة الطور وتعتمد على العصر اليدوي على البارد.

وأوضح أن مساحة أشجار الزيتون على مستوى المحافظة بلغت 24 ألف فدان، وتتركز زراعته بشكل كثيف بمدينتي طورسيناء ورأس سدر، وتتسم بإنتاجية عالية نظرًا لكون تربة ومناخ جنوب سيناء يسهم بدرجة كبيرة على نمو أشجار الزيتون بأنواعها المختلفة دون استخدام أي مواد كيميائية، لذا يعد زيت الزيتون في جنوب سيناء من أجود وأفضل الأنواع، لكون نسبة الحموضة فيه تصل إلى الصفر.