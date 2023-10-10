فوز أبناء سيتي كلوب في اليد والسلة مع انطلاق المسابقات الرسمية

مع انطلاق دوري الجمهورية لكرة اليد للموسم الجديد تمكن فريق سيتي كلوب شبين الكوم للبنات تحت 15 سنة من تحقيق الفوز على المهندسين -34-31، فيما فاز سيتي كلوب للأولاد تحت 13 سنة على مركز شباب دملو 24-21.

يأتي ذلك ضمن مشاركة سيتي كلوب في المسابقات الرسمية التي تنظمها الاتحادات الرياضية بعد اشهار نادي سيتي كلوب، وضمن خطة مجموعة أندية سيتي كلوب في رعاية الناشئين، حيث شارك براعم اللعبة أيضًا في مسابقة تحت ١٠ سنوات للبنات وتمكنوا من تقديم آداء مشرف في لقائي شبان بنها والعبور.

كما تمكن ناشئو سيتي كلوب شبين تحت ١٦ سنة في الفوز على العبور ٤٦-٢١ مع انطلاق دوري منطقة القليوبية لكرة السلة المصغرة، وفازت ناشئات سيتي كلوب تحت ١٦ سنة على بنها ٥٢-٤٤ وفريق ١٨ سنة للبنات على الشبان المسلمين ٦١- ٣٣، فيما حصل فرق البراعم تحت ١١، ١٢، ١٣، ١٤ سنة على تقدير آداء مشرف في البطولة.